Василий Купызин назначен гендиректором Фонда развития территорий

Василий Купызин возглавил Фонд развития территорий (ФРТ) на следующие три года. Распоряжение о его назначении на должность генерального директора подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Прежний гендиректор Ильшат Шагиахметов покинул свой пост по собственному желанию, сообщили в пресс-службе кабмина.

Купызин родился в 1983 году. В 2005 году с отличием окончил Академию экономической безопасности МВД. Имеет опыт работы в ФАС, Министерстве энергетики, а также в крупных компаниях «Роснефть» и «Транснефть». С октября 2022 года занимал должность замруководителя секретариата вице-премьера Марата Хуснуллина.

ФРТ создан правительством для обеспечения устойчивого развития территорий, формирования комфортных и благоприятных условий проживания граждан.



Рената Валеева