Василий Купызин назначен гендиректором Фонда развития территорий
Василий Купызин возглавил Фонд развития территорий (ФРТ) на следующие три года. Распоряжение о его назначении на должность генерального директора подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Прежний гендиректор Ильшат Шагиахметов покинул свой пост по собственному желанию, сообщили в пресс-службе кабмина.
Купызин родился в 1983 году. В 2005 году с отличием окончил Академию экономической безопасности МВД. Имеет опыт работы в ФАС, Министерстве энергетики, а также в крупных компаниях «Роснефть» и «Транснефть». С октября 2022 года занимал должность замруководителя секретариата вице-премьера Марата Хуснуллина.
ФРТ создан правительством для обеспечения устойчивого развития территорий, формирования комфортных и благоприятных условий проживания граждан.
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