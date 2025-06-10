билайн усилил татарстанский отряд «ЛизаАлерт» беспилотными авиационными системами

Добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» более 14 лет помогают семьям, в которые пришла беда: пропал ребёнок, нужна помощь в поисках и спасении

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ВымпелКом»

Начало летних каникул — это время новых знакомств, прогулок на улице, поездок за город и походов в лес. Риск потеряться возрастает. Мы собрали рекомендации от отряда по детской безопасности — «Что делать, если ребенок пропал, и что делать ребенку, если он потерялся».

К летнему поисковому сезону билайн оснастил региональное подразделение отряда «ЛизаАлерт» в Татарстане беспилотными авиационными системами для поиска пропавших в труднодоступной местности. Эти технологии критически важны для повышения скорости поисков и реагирования на чрезвычайную ситуацию. На встрече с представителями отряда оборудование вручил генеральный директор билайна Сергей Анохин.

предоставлено пресс-службой ПАО «ВымпелКом»

В направлении беспилотной авиации крайне важно наличие летательных аппаратов, готовых к вылету для осмотра территории с последующей передачей снимков в группу обработки просмотра и анализа нейросетью. Первая нейросеть «Beeline AI — поиск людей» была запущена в 2019 году и стала началом применения искусственного интеллекта в поисково-спасательных работах с применением беспилотных воздушных судов. За все время направлением было сделано более 3 млн снимков, сэкономлено более 50 тысяч человеко-часов пеших поисковых групп, опробована сама технология применения ИИ для анализа снимков. Общая площадь поисковых задач составила более 1500 км². Сегодня над разработкой современных нейросетей для интеллектуальных задач спасательных операций продолжают работать команды из всех регионов России — работы ведутся в рамках совместного проекта «ЛизаАлерт» и Национальной технологической инициативы.

билайн продолжает разрабатывать и внедрять решения, которые составляют основную технологическую инфраструктуру отряда. Решения, о которых важно знать как можно большему числу людей:

горячая линия по поиску пропавших 8 800 700 54 52, работает во всех регионах в режиме 24/7;

сервис sms-оповещений о поисках рядом: необходимо подписаться на получение бесплатных сообщений, и в момент, когда нужна будет помощь волонтеров в конкретном регионе, мы оповестим об этом.

Звонки на горячую линию и sms-оповещения предоставляются бесплатно и доступны для абонентов всех операторов.

Отряд «ЛизаАлерт» в Республике Татарстан с начала основания в 2012 году принял и отработал 5 687 заявок на поиск пропавших людей.

Найдены, живы: 4 394.

Найдены, погибли: 534.

Поиски тех, кто не найден, продолжаются.

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию в билайне:

«билайн был и остается ключевым партнером «ЛизаАлерт» уже более 13 лет, предоставляя ему новые технологические возможности для работы и поиска пропавших людей. Каждый год нашего сотрудничества приносит новые плоды, где эффективным результатом становится самое дорогое — спасенная человеческая жизнь. Мы ценим наше многолетнее сотрудничество и продолжим создавать технологии для отряда в будущем».

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