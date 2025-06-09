В Казани состоится «Парад дружбы» в честь Дня России

Фото: Динар Фатыхов

12 июня в Казани пройдет «Парад дружбы народов», приуроченный к празднованию Дня России. Мероприятие начнется в 11:00 у Спасской башни Казанского кремля, оно организовано Молодежной ассамблеей народов Татарстана при поддержке Минкульта республики.

В параде примут участие молодежные и студенческие организации, народы Татарстана и представители власти.

— Это не просто шествие, а праздник единства, который объединяет людей разных культур и традиций, — сказала Диляра Дамар, председатель ассамблеи.

Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

Сбор участников начнется в 10:00 возле Спасской башни. В этом году парад впервые пройдет и в муниципальных районах Татарстана. Желающие участвовать могут одеться в национальные костюмы.

Также 12 июня в Казанском кремле состоится республиканский этноконфессиональный фестиваль «Мозаика культур». Мероприятие, направленное на укрепление единства народов Татарстана, сохранение культурного многообразия и традиционных ценностей, будет проходить с 11:00 до 15:00.



Анастасия Фартыгина