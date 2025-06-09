Мигрантов-маляров, испортивших стены здания КФУ, требуют отправить в колонию

Троих гастарбайтеров из Таджикистана обвиняют в вандализме

Фото: Михаил Захаров

Прокуратура Татарстана требует отправить в колонию общего режима мигрантов-маляров, которые исписали старинный фасад здания Казанского федерального университета. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Вахитовского суда.

В прошлом году трое рабочих из Таджикистана были наняты для работ по обновлению фасада главного здания КФУ. По версии следствия, их наняли через посредников. Не получив оплату за свою работу, они испортили стену здания молотком и гвоздодером, а один из участков закрасили черной краской.

Амирхамза Давлятов. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

На скамье подсудимых 26-летний прораб Акобир Саидов, которого заключили под домашний арест. Двое его соучастников были арестованы и отправлены в СИЗО.



Второй обвиняемый — 27-летний Амирхамза Давлятов, по версии следствия, заявил, что пытался восстановить справедливость, испортив сделанную работу.

Третий фигурант — 28-летний Шодмон Амирджони не привлекался к реставрации фасада, но решил поддержать своих знакомых в их замысле.

Несмотря на то, что ущерб в размере 238 тыс. рублей гастарбайтеры погасили, против них возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ — вандализм, порча имущества в иных общественных местах, совершенные группой лиц (ч. 2 ст. 214) и повреждение особо ценного объекта культурного наследия РФ, включенного в Список Всемирного наследия (ч. 2 ст. 243).

Заседание по делу прошло сегодня в Вахитовском суде. Сторона обвинения потребовала лишить мигрантов свободы на три года и отправить в колонию общего режима.

Решением суда двое гастарбайтеров, которые были ранее заключены под стражу, останутся в СИЗО до 21 июля.

Подробнее о том, как трое граждан Таджикистана изувечили фасад здания 1825 года постройки, — в материале «Реального времени».



Дарья Сайфиева