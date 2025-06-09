Заявивший о договорном матче экс-глава «Черноморца» отказался от своих слов

Фото: Динар Фатыхов

Бывший глава наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарев отказался от своих обвинений в договорном характере матча команды против «Сочи». Об этом функционер заявил после личной беседы с генеральным директором клуба Максимом Пономаревым.

— Желание разобраться в ситуации, а также эмоции повлияли на то, каким образом были сделаны акценты. Тема возможного манипулирования результатом игры «Черноморец» — «Сочи» закрыта, — заявил Сергей Шишкарев «Спорт-Экспресс».

Ранее Шишкарев выступил с заявлением, что Пономарев беседовал с некоторыми игроками «Черноморца», которым предлагал провести договорной матч с «Сочи». Гендиректор новороссийского клуба сразу опроверг данную информацию.

«Черноморец» не смог пройти лицензирование для участия в Премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. Клуб занял третье место в Первой лиге, но из-за отсутствия лицензии не был допущен к переходным играм с командами РПЛ. Вместо новороссийцев в «стыках» выступил «Сочи».

Зульфат Шафигуллин