В Думе напомнили, что пенсии в июне будут выплачены раньше обычного

Фото: Михаил Захаров

В связи с празднованием Дня России 12 июня порядок выплаты пенсий будет временно изменен, сообщил депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в интервью RT.

Для предотвращения задержек выплат, приходящихся на период с 12 по 15 июня, Соцфонд России организует досрочный перечисление средств. Пенсии, запланированные к выплате после 12 июня, будут перечислены уже 10 или 11 июня. Это касается стандартных ежемесячных выплат по обязательному пенсионному страхованию.

Говырин подчеркнул, что досрочная выплата будет осуществлена централизованно для всех пенсионеров, независимо от способа получения пенсии — через банки или почтовую доставку. Гражданам, получающим пенсию в указанный период, не потребуется предпринимать никаких дополнительных действий.

Татарстанцы готовятся к длинным выходным в честь Дня России. С 9 по 11 июня жителей России ждет короткая трехдневная рабочая неделя.

Рената Валеева