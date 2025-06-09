Татарстанцев ждет трехдневная рабочая неделя

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанцы готовятся к длинным выходным в честь Дня России. С 9 по 11 июня жителей России ждет короткая трехдневная рабочая неделя.

При этом предпраздничный день, 11 июня (среда), будет сокращен на один час.

День России, отмечаемый 12 июня, был установлен в 1992 году постановлением Верховного Совета. Изначально праздник назывался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете России, но в 2002 году, после принятия Трудового кодекса, официально получил свое нынешнее название. Интересно отметить, что президент России предложил использовать название «День России» еще в 1998 году.

При этом в этом месяце жители Татарстана получат аванс меньшего размера, чем обычно. Это связано с тем, что в первой половине июня будет всего семь рабочих дней.

Рената Валеева