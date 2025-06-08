Потушено 54 лесных пожара в 24 регионах России
За прошедшие сутки в России ликвидировано 54 лесных пожара на территории 24 регионов. Однако сложная лесопожарная обстановка сохраняется. На данный момент продолжаются работы по тушению 70 пожаров в 12 регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.
В борьбе с огнем задействованы значительные силы и средства: 3 146 человек, 505 единиц техники и 31 воздушное судно. Для мониторинга лесопожарной обстановки используется 94 воздушных судна.
Для стабилизации ситуации в Забайкальском крае и Бурятии направлены дополнительные силы — 1 145 работников федеральной «Авиалесоохраны» и специализированных учреждений по охране лесов из других регионов
Ситуация остается напряженной: режим ЧС введен в пяти регионах, особый противопожарный режим — в 54, а пожароопасный сезон объявлен в 86 субъектах России.
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