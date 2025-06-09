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Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года

08:40, 09.06.2025

Это первый подобный документ в современной истории России

Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года
Фото: Реальное время

Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота на период до 2050 года. Об этом сообщил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

По его словам, решение о разработке Стратегии было принято еще в июле прошлого года. Минобороны подготовило проект документа, который затем был доработан Морской коллегией с учетом предложений различных федеральных ведомств и организаций. Окончательный вариант Стратегии был представлен президенту и утвержден им 30 мая.

Это первый подобный документ в современной истории России. Он призван обеспечить долгосрочное планирование развития ВМФ, учитывая изменение геополитической ситуации и возрастающие вызовы.

Стратегия включает в себя:

  • Анализ глобальной военно-политической обстановки: документ содержит оценку вероятных вооруженных конфликтов и потенциала ведущих военно-морских держав.
  • Оценка текущего состояния ВМФ: учитывается опыт специальной военной операции.
  • Формирование облика будущего ВМФ: определены основные требования к боевому составу флота, его задачи и механизмы развития.

В сентябре прошлого года Патрушев утвердил состав и положения советов Морской коллегии, созданных указом президента от 13 августа 2024 года.

Рената Валеева

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