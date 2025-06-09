Адвокат рассказала, в каких случаях наследники могут не платить по долгам умершего

Адвокат Елена Кудерко 8 июня в интервью агентству «Прайм» рассказала о том, как наследники могут не платить по долгам умершего.

По словам адвоката, наследники отвечают по долгам умершего только в пределах стоимости полученного ими имущества. Его стоимость определяется в день открытия наследства с помощью оценщика.

«Это значит, что, получив, например, квартиру и машину, наследник не будет платить по долгам наследодателя больше, чем стоит это имущество», — пояснила адвокат.

Елена Кудерко привела несколько примеров, когда наследники могут не платить по долгам или уменьшить их размер. Если долг застрахован, его погасит страховая компания. Если срок давности долга превысил три года, кредитор ничего не получит. Наследники могут самостоятельно погасить долг кредиторам, которые раньше его потребовали, при этом остальным ничего платить они не обязаны. При объявлении наследника банкротом задолженность списывается в судебном порядке. Эксперт отметила, что при вступлении в наследство следует обратиться к нотариусам, которым предоставлено право делать запрос в бюро кредитных историй для точного определения долгов наследодателя.



