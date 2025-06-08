На «Премии МУЗ-ТВ» произошел неожиданный инцидент с платьем Оксаны Самойловой
Вчера состоялась «Премия МУЗ-ТВ», ставшая одним из самых ярких событий лета. Среди звездных гостей были замечены МакSим, Мари Краймбрери, Филипп Киркоров и другие известные исполнители.
Особое внимание привлек инцидент с блогером Оксаной Самойловой, женой Джигана. Во время мероприятия у нее разошлась молния на платье. Самойлова поделилась видео в запрещенной социальной сети, отметив: «Хорошо, что это произошло под конец вечера, а то идти к машине прикрываясь — это какая-то жесть».
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