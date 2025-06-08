SuperJob выявил нарушения при продаже энергетиков в Ульяновске

С начала марта вступил в силу закон, запрещающий продажу энергетических напитков лицам младше 18 лет. Однако исследование SuperJob показало, что не все продавцы соблюдают новое правило в Ульяновске.

Каждый четвертый участник опроса в возрасте от 14 до 24 лет сообщил, что покупал энергетический напиток без предъявления документов за последние три месяца. Еще 30% опрошенных сказали, что их просили показать удостоверение личности не при каждой покупке, а только иногда. При этом 57% респондентов отметили, что их паспорт проверяли при каждой попытке приобрести энергетик.



