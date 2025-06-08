Оформление налоговых вычетов станет проще

С сентября 2025 года в России изменится порядок оформления налоговых вычетов. Процесс будет автоматизирован через портал «Госуслуги», что упростит процедуру и снизит количество ошибок.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что с конца сентября 2025 года появится возможность оформить налоговый вычет на образование на «Госуслугах». Получить средства можно будет за учебу как в России, так и за рубежом. Также прорабатывается вопрос расширения сценариев онлайн-подачи документов на вычет.

К 2026 году планируется реализовать получение рассчитанного налога от продажи недвижимости и транспорта. Гражданам не придется самостоятельно заполнять декларацию, чтобы уплатить налог на доход. Появится возможность отслеживать статус камеральных проверок налоговой.

Эксперты считают, что оформление налоговых вычетов через портал — значимый шаг в цифровизации налоговой системы и упрощение жизни граждан. Это сделает процедуру быстрой и понятной, что особенно важно для работающих людей, студентов и семей с детьми.

