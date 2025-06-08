Михаил Абрамян: кариес может привести к проблемам с сердцем

Профессор и детский кардиохирург Михаил Абрамян предупредил о возможной связи кариеса с заболеваниями сердца. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он подчеркнул, что не вылеченный кариес у детей может стать причиной инфекционного эндокардита.

«У детей одной из наиболее частых причин инфекционного эндокардита является именно патология зубов. Поэтому очень важно следить за гигиеной полости рта ребенка», — заявил Абрамян.

Кардиохирург также отметил, что ухудшение самочувствия, рвота и боль в животе могут быть признаками проникновения в организм кишечной инфекции.



