В Молдавии запретили крестный ход в День Святой Троицы

Фото: Михаил Захаров

Местные власти Молдавии запретили проведение традиционного крестного хода, который более 3 тысяч верующих планировали провести 15 июня от села Чишмикиой до города Комрата. Об этом сообщает RT.

Официальной причиной запрета стало совпадение мероприятия с проведением гей-парада*.

Решение вызвало широкий общественный резонанс. Представители православной церкви расценили запрет как гонения на религиозные традиции и ограничение права верующих на свободу исповедания.

Глава оппозиционного блока «Победа» Илан Шор выразил возмущение происходящим, отметив противоречие между действиями властей и традиционными ценностями большинства граждан страны.

Ранее подобное напряжение проявилось в ситуации с архиепископом Маркеллом, выезд которого за пределы страны был ограничен властями

Матвей Гавриков