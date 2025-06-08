В Молдавии запретили крестный ход в День Святой Троицы
Местные власти Молдавии запретили проведение традиционного крестного хода, который более 3 тысяч верующих планировали провести 15 июня от села Чишмикиой до города Комрата. Об этом сообщает RT.
Официальной причиной запрета стало совпадение мероприятия с проведением гей-парада*.
Решение вызвало широкий общественный резонанс. Представители православной церкви расценили запрет как гонения на религиозные традиции и ограничение права верующих на свободу исповедания.
Глава оппозиционного блока «Победа» Илан Шор выразил возмущение происходящим, отметив противоречие между действиями властей и традиционными ценностями большинства граждан страны.
Ранее подобное напряжение проявилось в ситуации с архиепископом Маркеллом, выезд которого за пределы страны был ограничен властями
Справка
*движение ЛГБТ признано террористическим, деятельность является запрещенной на территории РФ
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