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Накануне ДПС Казани выявили три нарушения ПДД со стороны мотоциклистов и десять — от электросамокатчиков

09:02, 07.06.2025
Накануне ДПС Казани выявили три нарушения ПДД со стороны мотоциклистов и десять — от электросамокатчиков
Фото: Артем Дергунов

Прошедшие сутки на дорогах Казани характеризовались относительно спокойной обстановкой, однако три ДТП привели к травмам четырех человек. Обошлось без смертельных случаев, сообщили в Госавтоинспекции.

Всего за сутки в Казани зарегистрировано 119 сообщений о ДТП. 45 из них были оформлены в центрах оформления ДТП, а 21 — на месте сотрудниками Госавтоинспекции. Все оформленные ДТП, кроме трех, связаны с материальным ущербом.

Среди наиболее серьезных инцидентов:

  • ДТП произошло из-за несоблюдения правил проезда перекрестка;
  • водитель сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте;
  • водитель не уступил дорогу велосипедисту.

За прошедшие сутки к административной ответственности привлечены три мотоциклиста, восемь велосипедистов и десять водителей электросамокатов.

Кроме того, зафиксировано пять случаев вождения в состоянии алкогольного опьянения и четыре случая управления лицами, не имеющими права управления. Четыре человека доставлены в территориальные отделы полиции по подозрению в совершении преступлений.

Рената Валеева

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