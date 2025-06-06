Сайгаки массово мигрировали в Саратовскую область на отел

Около миллиона сайгаков из волго-уральской популяции мигрировало из Казахстана в Саратовскую область. Об этом сообщил министр — председатель комитета охотничьего хозяйства Александр Гаврилов во время «прямого эфира».

По словам Гаврилова, сайгаки приходят в регион каждую весну, но сейчас миграция приняла огромные масштабы. Животные вытаптывают и съедают посевы, нанося ущерб аграриям в Новоузенском, Питерском и Александрово-Гайском районах. Чтобы решить проблему, Саратовская область запросила исключение сайгака из Красной книги России. Если будет положительное решение, охотникам разрешат отстреливать сайгаков.

«Сайгак будет расформировываться на малые группы. Будет появление [групп] в Дергачевском, Озинском районах. Есть разрозненные группы на границе с Федоровским районом, это уже естественные процессы. Но сильной проблемы [для Федоровского района] я не вижу», — сказал Гаврилов.

Ведущий эфира спросил, когда сайгаки уйдут обратно в Казахстан. Министр ответил, что ориентировочно это произойдет в сентябре-ноябре.

