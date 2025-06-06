В Волгоградской области запретили движение большегрузов через Волжскую ГЭС

В Волгоградской области с 6 июня ввели запрет на движение большегрузов через Волжскую ГЭС. Это решение направлено на обеспечение безопасности на объекте. Об этом сообщила пресс-служба Комитета транспорта и дорожного хозяйства региона.

«На мостовом комплексе Волжской ГЭС введен запрет на движение всех грузовых транспортных средств. Общественного и легкового автотранспорта ограничения не коснутся. Запрет движения всех грузовиков через Волжскую ГЭС связан с обеспечением безопасности на объекте», — говорится в сообщении.

Водителей призвали пользоваться альтернативным маршрутом — по мосту через Волгу, соединяющему Волгоград и Краснослободск. При этом движение большегрузов разрешено в ночное время — с 23.00 до 05.00 мск. Это связано с действующим запретом на проезд тяжелых транспортных средств в дневное время по областному центру.

Для автомобилистов установлены информационные щиты и знаки с указанием направлений объезда. Специалисты комитета просят перевозчиков, жителей и гостей региона заранее планировать маршруты движения.

