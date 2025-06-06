В ЕС выявили редкий побочный эффект препаратов от диабета и ожирения

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) выявило редкий побочный эффект у препаратов «Оземпик» и «Вегови». Эти медикаменты, применяемые для лечения диабета и ожирения, содержат действующее вещество семаглутид. Исследование EMA показало, что у пациентов, принимающих препараты с семаглутидом, может развиться передняя неартериитная ишемическая невропатия зрительного нерва (NAION), что в редких случаях приводит к потере зрения.



Согласно пресс-релизу EMA, NAION является очень редким побочным эффектом семаглутида, возникающим у одного человека из 10 тысяч, принимающих средства. В связи с этим EMA рекомендует производителям обновить инструкции к препаратам с семаглутидом и включить туда данные о NAION. Пациентам, столкнувшимся с потерей зрения после приема упомянутых лекарств, следует прекратить их использование.