Россия запатентовала технологию обслуживания орбитальной станции роботами
Россия запатентовала технологию, позволяющую оснащать орбитальную станцию роботами для ее обслуживания. Этот проект планируется реализовать на Российской орбитальной станции (РОС) с целью подготовки к лунным программам, сообщает ТАСС.
Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что к 2030 году Россия должна перейти к собственной станции. Он уточнил, что новая орбитальная станция станет первой в мире платформой-дроном, использующей роботов для обслуживания.
Технологию тестируют на РОС, а затем применят для лунной программы. В настоящее время в России идет работа над созданием РОС, развертывание которой ожидается с 2027 по 2033 год. Первым на орбиту отправится научно-энергетический модуль, запуск которого запланирован на конец 2027 года.
Напомним, что Минфин одобрил выделение 4,5 трлн рублей на новый национальный проект по освоению космоса.
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