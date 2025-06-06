Россия запатентовала технологию обслуживания орбитальной станции роботами

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Россия запатентовала технологию, позволяющую оснащать орбитальную станцию роботами для ее обслуживания. Этот проект планируется реализовать на Российской орбитальной станции (РОС) с целью подготовки к лунным программам, сообщает ТАСС.

Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что к 2030 году Россия должна перейти к собственной станции. Он уточнил, что новая орбитальная станция станет первой в мире платформой-дроном, использующей роботов для обслуживания.

Технологию тестируют на РОС, а затем применят для лунной программы. В настоящее время в России идет работа над созданием РОС, развертывание которой ожидается с 2027 по 2033 год. Первым на орбиту отправится научно-энергетический модуль, запуск которого запланирован на конец 2027 года.

Напомним, что Минфин одобрил выделение 4,5 трлн рублей на новый национальный проект по освоению космоса.



Анастасия Фартыгина