В Казани председателя «Русфинанса» приговорили к 8,5 года за хищение 473 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Ново-Савиновском райсуде Казани приговорил 38-летнего Марата Ибрагимова к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы за мошенничество. Он обвиняется в хищении более 473 млн рублей у вкладчиков кооператива «Русфинанс». Об этом сообщили в пресс-службе генпрокуратуры России.

С 2013 по 2014 год Ибрагимов, будучи председателем, вместе с сообщниками обманом заставил более 1,9 тыс. людей передавать свои сбережения кооперативу под предлогом инвестирования, но после распоряжался средствами по своему усмотрению.

Пострадавшие жители были из различных регионов, включая Липецкую, Оренбургскую, Свердловскую, и другие области. Уголовное дело против других участников схемы выделено в отдельное производство.

Напомним, что в Казани прокуратура возбудила уголовное дело против ООО «Булгар-Сервис» из-за невыплаты заработной платы. Проверка прокуратуры Советского района выявила, что с ноября 2024 года по май 2025 года компания задолжала заработную плату 89 работникам, в результате чего общий долг превысил 4,3 млн рублей.



Анастасия Фартыгина