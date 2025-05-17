Спрос на специалистов с навыками ИИ достиг рекордных 4,2 тысячи вакансий

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Согласно совместному исследованию TECNO и hh.ru, количество вакансий с упоминанием искусственного интеллекта превысило 4,2 тыс., увеличившись на 4% за год. Особенно активны IT-отрасль (более 1,7 тыс.), финансовый сектор (около 1 тыс.) и сфера образования (более 300).

Менеджер по продуктовому маркетингу TECNO Евгений Рыбкин отметил рост числа компаний, применяющих ИИ-технологии: с 20% в 2021 году до 43% в 2024 году. Наиболее востребованы AI-инженеры, специалисты по нейросетям, AI-дизайнеры и тренеры. Спрос на AI-тренеров вырос на 46%.

Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова подчеркнула важность автоматизации для повышения производительности труда. Почти половина работодателей инвестирует в развитие сотрудников через курсы и сертификации, а 10% готовы увеличить зарплату специалистам с навыками ИИ на 10—20%.

Матвей Гавриков