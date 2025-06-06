Минниханов и Шаймиев возложили цветы к памятнику Пушкину в Казани

Сегодня Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев возложили цветы к памятнику Александру Пушкину в Казани. Памятник расположен у Татарского государственного академического театра оперы и балета им. М. Джалиля. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики

Церемония приурочена ко Дню русского языка и 226-летию со дня рождения поэта. До начала мероприятия звучали стихи Пушкина и музыкальные произведения русских классиков в исполнении творческих коллективов города.

Напомним, что раис Татарстана поздравил жителей республики с Днем русского языка и 226-летием со дня рождения великого поэта А.С. Пушкина.



На мероприятии собрались представители культуры, педагоги и школьники. В числе участников были мэр Казани Ильсур Метшин и министры культуры и науки Татарстана. После возложения цветов Минниханов и его команда отправились на торжественное мероприятие в ТГАТОиБ им. Джалиля.



Анастасия Фартыгина