Том Круз установил рекорд Гиннесса в прыжках с горящим парашютом

Американский актер Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря трюку, исполненному во время съемок последнего фильма франшизы «Миссия невыполнима». Об этом сообщают на сайте книги.

Он установил рекорд, выполнив наибольшее число прыжков с горящими парашютами — 16 дублей в одной сцене. Круз прыгал с вертолета с парашютом, пропитанным зажигательной смесью, который позже воспламенялся. Затем он избавлялся от него, открывал запасной парашют и успешно приземлялся.

В Книге рекордов подчеркнули, что «ни один другой актер или каскадер не приближался к такому количеству смертельных прыжков».

Анастасия Фартыгина