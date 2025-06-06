Медведев представил ИИ-перевод отрывка Гоголя на сленг зумеров

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев оригинально отметил День русского языка, представив версию классического текста Николая Гоголя, переложенную искусственным интеллектом на сленг зумеров. Он разместил ее на своей странице во «ВКонтакте».

Медведев опубликовал как классический, так и «молодежный» варианты текста. Он добавил, что раньше подобные эксперименты проводили сатирики, в частности Лион Измайлов для журнала «Ералаш» в 1974 году. Новый вариант начинается с фразы: «Днепр — краш, когда не в аффекте!».

«Редкая птица со шнобелем дочешет до середины Днепра. А если дочешет, так гикнется, что копыта отбросит…» — следует из «перевода» на сленг зумеров текст Гоголя.

Медведев иронично подчеркнул, что подобные эксперименты отражают живое развитие русского языка, который способен адаптироваться и отбрасывать чужеродные элементы.

