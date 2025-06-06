ЛДПР: знание русского языка — обязательное условие для гражданства России

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, который потребует от некоторых иностранных граждан, в том числе бывших граждан СССР, обязательного знания русского языка для получения гражданства России, сообщает РИА «Новости».

В настоящее время упрощенный порядок гражданства не требует знания языка, если человек состоит в браке с россиянином и имеет общего ребенка, включая усыновленных. Однако, по мнению авторов законопроекта, незнание русского языка создает много проблем в миграционной сфере, мешая быстрой адаптации людей к новому окружению и культуре.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Нилов уточнил, что проект направлен на закрытие лазеек в законодательстве и говорит о необходимости владения русским языком для всех претендентов на гражданство. Заявление было сделано в день русского языка.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает получение гражданства для жителей Абхазии и Южной Осетии. Теперь гражданам этих регионов не нужно будет выполнять требования по постоянному проживанию в России, а также знать русский язык и основы российской истории.

Анастасия Фартыгина