Пожар на рыболовном судне «Айсберг» ликвидирован

Пожар на рыболовном судне «Айсберг», следовавшем из Приморья в Южную Корею, ликвидирован. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) «Владивосток» Николай Пирожков.

По словам представителя судовладельца, судно находится в дрейфе, но пока нет информации, куда его несет. Ранее сообщалось, что пожар произошел в Японском море, все 17 членов экипажа были спасены и направлены в Пусан на транспортном рефрижераторе. Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания.

Предварительно установлено, что пожар начался в машинном отделении. Судно было оставлено в положении открытого горения, пожар не тушили.

