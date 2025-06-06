Новости общества

18:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Том Фелтон возвращается к роли Драко Малфоя в бродвейской постановке

01:16, 06.06.2025

Актер Том Фелтон, прославившийся благодаря роли Драко Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере, вновь вернется к знакомому персонажу. Об этом сообщил портал Today, ссылаясь на комментарий самого артиста.

По информации издания, Фелтон присоединится к бродвейской постановке «Гарри Поттер и проклятое дитя», где предстанет перед зрителями в роли повзрослевшего Драко. Это будет первая роль в театральной постановке для актера из оригинального состава фильмов о Гарри Поттере.

«Ущипните меня, кажется, я сплю. Отпустил этого персонажа 16 лет назад, а теперь снова примеряю его шкуру, теперь в роли отца, в новой истории», — поделился своими эмоциями Том Фелтон.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также