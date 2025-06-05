Защитник «Рубина» Рустам Ашурматов отправится на чемпионат мира

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Защитник казанского «Рубина» Рустам Ашурматов примет участие в чемпионате мира по футболу 2026 года в составе национальной сборной Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба «Рубина».

Для Узбекистана это историческое событие — впервые в своей истории страна пробилась на мундиаль. Сборная обеспечила себе место на чемпионате мира после ничейного результата (0:0) в матче с командой ОАЭ.

— Поздравляем Рустама и команду Узбекистана! — говорится в официальном сообщении клуба.

Рената Валеева