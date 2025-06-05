СИБУР разработал новый каучук для всесезонных и летних шин

Он снижает потребление топлива и повышает безопасность

Фото: Роман Хасаев

Специалисты СИБУРа, работающие на «Нижнекамскнефтехиме», разработали и запустили в производство новую функционализированную марку бутадиен-стирольного каучука — ДССК-628В. Этот продукт предназначен для производства всесезонных и летних шин и является очередным шагом в реализации масштабной программы импортозамещения в сфере синтетических каучуков.

Новая разработка уже прошла омологацию у нескольких ведущих шинных компаний России и стран СНГ. ДССК-628В призван заменить импортные аналоги, ранее поставлявшиеся из Германии, Японии и Южной Кореи, что особенно актуально в текущих геополитических условиях.

Ключевые преимущества ДССК-628В:

снижение сопротивления качению на 10%: повышает топливную экономичность шин и снижает их экологический след;

повышение сцепления с мокрой дорогой на 12%: обеспечивает более безопасное и комфортное вождение;

возможность частичной или полной замены натурального каучука: в сочетании с другими продуктами СИБУРа (СКИ-970 и СКД НД 1246 BB E-Pro) позволяет создавать высокопроизводительные летние и всесезонные шины класса HP и UHP.

Напомним, что в апреле текущего года на «Нижнекамскнефтехиме» был запущен промышленный выпуск другой инновационной марки каучука — ДССК-615В, используемого в производстве зимних шин и уже успешно протестированного компанией Ikon Tyres (входящей в «Татнефть»). Обе марки являются результатом целенаправленной работы по импортозамещению.

Рената Валеева