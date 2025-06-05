СИБУР разработал новый каучук для всесезонных и летних шин
Он снижает потребление топлива и повышает безопасность
Специалисты СИБУРа, работающие на «Нижнекамскнефтехиме», разработали и запустили в производство новую функционализированную марку бутадиен-стирольного каучука — ДССК-628В. Этот продукт предназначен для производства всесезонных и летних шин и является очередным шагом в реализации масштабной программы импортозамещения в сфере синтетических каучуков.
Новая разработка уже прошла омологацию у нескольких ведущих шинных компаний России и стран СНГ. ДССК-628В призван заменить импортные аналоги, ранее поставлявшиеся из Германии, Японии и Южной Кореи, что особенно актуально в текущих геополитических условиях.
Ключевые преимущества ДССК-628В:
- снижение сопротивления качению на 10%: повышает топливную экономичность шин и снижает их экологический след;
- повышение сцепления с мокрой дорогой на 12%: обеспечивает более безопасное и комфортное вождение;
- возможность частичной или полной замены натурального каучука: в сочетании с другими продуктами СИБУРа (СКИ-970 и СКД НД 1246 BB E-Pro) позволяет создавать высокопроизводительные летние и всесезонные шины класса HP и UHP.
Напомним, что в апреле текущего года на «Нижнекамскнефтехиме» был запущен промышленный выпуск другой инновационной марки каучука — ДССК-615В, используемого в производстве зимних шин и уже успешно протестированного компанией Ikon Tyres (входящей в «Татнефть»). Обе марки являются результатом целенаправленной работы по импортозамещению.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.