В Казани погибла женщина при пожаре в квартире

Фото: Динар Фатыхов

В Советском районе Казани произошел пожар в квартире на улице Фучика, 86. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы. Прибывшие на место пожарные обнаружили сильное задымление в квартире, расположенной на втором этаже десятиэтажного жилого дома. Пожар был локализован в однокомнатной квартире на площади 3 кв. метра. В результате пожара сгорел матрас.

При тушении пожара обнаружено тело 75-летней женщины.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Рената Валеева