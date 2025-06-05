В Казани погибла женщина при пожаре в квартире
В Советском районе Казани произошел пожар в квартире на улице Фучика, 86. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.
Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы. Прибывшие на место пожарные обнаружили сильное задымление в квартире, расположенной на втором этаже десятиэтажного жилого дома. Пожар был локализован в однокомнатной квартире на площади 3 кв. метра. В результате пожара сгорел матрас.
При тушении пожара обнаружено тело 75-летней женщины.
Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
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