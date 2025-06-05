В Уфе стартовал II Всероссийский фестиваль игрушек и игр

В Уфе начал работу II Всероссийский фестиваль игрушек и игр «Айда играть». Мероприятие стартовало на Советской площади, о чем сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

«К игрушкам и играм мы относимся очень серьезно. Это не баловство — это то, что делает наших детей счастливыми», — отметил Радий Хабиров. Он подчеркнул, что взрослые должны обеспечить детей качественными и полезными игрушками, которые способствуют развитию интеллекта, физической формы и нравственных качеств.

Глава региона добавил, что отрасль активно развивается как на федеральном уровне, так и в Башкирии. В республике работают более 80 производителей игрушек и игр. В рамках фестиваля обсуждаются меры поддержки этой сферы.

Фестиваль продлится до 9 июня.