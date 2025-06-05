Экс-губернатора Курской области обвиняют в растрате бюджетных средств

Фото: скриншот с телеграм-канала "Суды общей юрисдикции Москвы"

В уголовном деле бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова появилась растрата бюджетных средств. Об этом говорится в документах, имеющихся в распоряжении ТАСС.

По факту хищения бюджетных средств, перечисленных АО «Корпорацией развития Курской области», в рамках заключенного договора подряда на возведение двух взводных опорных пунктов пограничной службы в регионе, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее были арестованы бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов. В рамках предварительного следствия в Москву этапирован Игорь Грабин — бывший помощник экс-главы «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина. Им обоим вменили растрату и продлили сроки ареста. Экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев также содержится в столичном СИЗО по обвинению в растрате.

По данным следствия, ущерб бюджету области составил более 1 млрд рублей, которые выделили «Корпорации развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений в приграничье. Предварительно установлено, что Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством корпорации организовали хищение денег. Всем фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.

Дарья Пинегина