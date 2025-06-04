Минцифры Татарстана и VK Tech заключили соглашение о технологическом партнерстве

Фото: Максим Платонов

Министерство цифрового развития Татарстана и VK Tech подписали соглашение о сотрудничестве на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Они планируют развивать цифровую инфраструктуру региона и внедрять IT-решения для государственных ведомств.

— Цифровая трансформация государственного управления — один из приоритетов развития Татарстана. Партнерство с VK Tech позволит нам внедрить современные и безопасные решения для работы государственных служащих, повысить эффективность их деятельности и качество предоставляемых услуг, — отметил глава Минцифры Айрат Хайруллин.

Одним из направлений сотрудничества станет развертывание платформы VK WorkSpace на собственной инфраструктуре государственных ведомств Татарстана. Решение обеспечит сотрудников защищенной корпоративной почтой, а также инструментами для совместной работы. В рамках соглашений планируется апробация новых технологий и участие в научно-практических мероприятиях в сфере IT и инновационной деятельности.

— VK Tech обладает богатым опытом создания надежных цифровых решений для организаций любого масштаба. Татарстан — один из самых технологически развитых регионов России, и мы рады стать партнерами в дальнейшей цифровизации республики. Наши решения помогут создать защищенную ИТ-инфраструктуру для эффективной работы государственных ведомств, — прокомментировал генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев.