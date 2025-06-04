К 2028 году Нижнекамский район Татарстана увеличит объем отгруженных товаров до триллиона рублей

В 2024 году показатель составил 884 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

В ближайшие три года Нижнекамский район Татарстана планирует увеличить объем отгруженных товаров до триллиона рублей. Об этом в ходе муниципального часа в Агентстве инвестиционного развития (АИР) республики заявил руководитель исполкома района Радмир Беляев.

По его словам, Нижнекамский район занимает второе место в республике по объему отгруженных товаров собственного производства. В 2024 году показатель составил 884 млрд рублей. «Мы ставим цель за ближайшие три года выйти на триллион и выше. Это амбициозная цель, она ставится и раисом республики», — сказал Беляев.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Индекс промышленного производства — 102%. Объем валового территориального продукта (ВТП) в прошлом году составил 464 млрд рублей — на район пришлось порядка 18% отгруженной продукции республики.

Он занимает второе место и по объему инвестиций в основной капитал. В 2024 году Нижнекамский район привлек 164,4 млрд рублей. «Это большая цифра. Надо понимать, что это показатель нашего агентства. Нижнекамск входит в тройку внебюджетных инвестиций», — подчеркнула глава АИР Талия Минуллина.

Плановый показатель объема инвестиций на 2025-й — 172 млрд рублей. «Но уже сейчас мы видим, что этот показатель будет больше», — добавил Беляев.

Галия Гарифуллина