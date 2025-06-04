Гидрометцентр Татарстана предупредил о сильных дождях и ветре на 5 июня

Фото: Динар Фатыхов

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана информирует жителей региона об ухудшении погодных условий.

По данным Гидрометцентра, вечером 4 июня и ночью 5 июня на территории региона ожидаются сильные дожди и грозы. В этот же период, включая дневные часы 5 июня, прогнозируется усиление ветра порывами до 15—17 м/с.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Метеорологи рекомендуют жителям и организациям принять необходимые меры предосторожности в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Матвей Гавриков