Гидрометцентр Татарстана предупредил о сильных дождях и ветре на 5 июня
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана информирует жителей региона об ухудшении погодных условий.
По данным Гидрометцентра, вечером 4 июня и ночью 5 июня на территории региона ожидаются сильные дожди и грозы. В этот же период, включая дневные часы 5 июня, прогнозируется усиление ветра порывами до 15—17 м/с.
Метеорологи рекомендуют жителям и организациям принять необходимые меры предосторожности в связи с неблагоприятными погодными условиями.
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