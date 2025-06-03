Путин наградил тружеников культуры и здравоохранения Татарстана
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами граждан, внесших значительный вклад в развитие здравоохранения и культуры. Среди награжденных — представители Татарстана.
Звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» удостоен Фарит Зиганшин, заместитель главного врача по организационно-методической работе Республиканского центра крови Минздрава Татарстана.
Медалью «За труды в культуре и искусстве» отмечена Светлана Ишкузина, директор детского центра «Счастливое детство».
Также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Александр Редкозубов, электромеханик ремонтно-ревизионного участка на станции Бугульма Ульяновской дистанции электроснабжения Куйбышевской дирекции по энергообеспечению филиала ОАО «Российские железные дороги».
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