В дачных поселках и малонаселенных пунктах Татарстана перед стартом отпусков укрепили 4G

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Таттелеком»

В мае «Летай» улучшил качество связи в 13 населенных пунктах Татарстана. Работы по укреплению 4G были проведены на 14 базовых станциях (БС) к старту отпусков. Благодаря этому абоненты смогут общаться в мессенджерах и совершать звонки без потери качества соединения, а также оперативно делиться контентом в соцсетях.

Специалисты сделали акцент на дачных поселках и малочисленных населенных пунктах. Так, новую площадку построили в поселке Нижняя Мактама Альметьевского района, в котором проживают порядка 9,5 тыс. жителей, в Богатых Сабах Сабинского района рядом с ипподромом, где каждое лето проводят Сабантуй. В соседнем селе Старый Мичан после дооснащения площадки улучшилось покрытие рядом с памятником воинам-землякам, местной школой и мечетью «Габдулла».

Мобильный интернет также ускорили в Чернышевке Высокогорского района, селе Калмаш, деревне Тогаево и близлежащих СНТ Тукаевского района, Камских Полянах и Болгаре. Для жителей деревни Миннярово и села Чишма Актанышского района скорость передачи данных выросла в 2 раза.



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