В Казани грузовое судно повредило причал, прокуратура проводит проверку

Фото: Ирина Плотникова

В Казани 2 июня 2025 года грузовое судно «Горизонт-1» в вечернее время столкнулось с причалом «Коламбия» на реке Волге. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

В результате инцидента носовая часть судна получила повреждения выше ватерлинии. Пострадавших нет и разлива нефтепродуктов не произошло.

Прокуратура начала проверку, чтобы выяснить причины и обстоятельства столкновения. Ведомство также проверит соблюдение законодательства о безопасности судоходства. Если будут выявлены нарушения, будут приняты соответствующие меры.



Как уточнили «Реальному времени» в надзорном ведомстве, инцидент произошел у поселка Новое Победилово. Судя по открытым данным, вблизи этой пристани находится заправка для судов.

Анастасия Фартыгина