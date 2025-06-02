Минниханов обсудил с главой Wildberries дальнейшее сотрудничество Татарстана с маркетплейсом

Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с гендиректором ООО «РВБ» (Wildberries) Татьяной Ким на площадке индустриального парка «Весна» в Зеленодольском районе. В центре внимания оказались вопросы развития сотрудничества между Татарстаном и Wildberries в сфере электронной торговли.

Стороны обсудили программу поддержки предпринимателей «Платформа Роста», запущенную в Татарстане, ставшим 12-м регионом, где реализуется этот проект, а также функционирование Центра развития и поддержки предпринимателей PRO Wildberries.



Ранее сегодня Татьяна Ким приняла участие во встрече Минниханова с представителями татарстанского бизнеса, где было подписано соглашение о сотрудничестве между ООО «РВБ» и ООО «Производственно-хозяйственный парк «Якты Юл»".

Рената Валеева