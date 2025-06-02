Мошенники украли у пенсионера из Казани миллионы рублей под угрозой финансирования ВСУ

Мужчина перевел деньги на «безопасные счета»

Фото: Михаил Захаров

Группа аферистов развела 65-летнего жителя столицы Татарстана. Об этом сообщает республиканское МВД. По данным ведомства, потерпевшему позвонили и сообщили о необходимости поверки счетчиков. Позднее псевдосотрудник Роскомнадзора позвонил и сообщил о переводе денежных средств в адрес ВСУ, затем с аналогичными угрозами позвонил мошенник, представившись следователем. Звонки поступали с номеров, зарегистрированных в Башкирии, Кировской области и Пермском крае.

— Позже, приняв заверения казанца в непричастности, он настоятельно рекомендовал перевести все сбережения на безопасные счета, номера которых сообщил в переписке. Поддавшись на уговоры, казанец перечислил на несколько расчетных счетов мошенников 2 985 000 рублей. Лишь спустя некоторое время потерпевший понял, что стал жертвой преступления, — сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее «Реальное время» рассказывало о вступлении с 1 июня нового закона о мошенничестве. Согласно документу, банки получат право проверять, не выдаются ли средства под принуждением.