НЕФАЗ прогнозирует резкое снижение прибыли в 2025 году

Фото: Максим Платонов

ПАО «Нефтекамский автозавод» (НЕФАЗ), входящий в группу КАМАЗ, ожидает, что его чистая прибыль по РСБУ в 2025 году составит всего 2 млн рублей. Это в 3,8 раза меньше, чем в 2024 году, когда прибыль достигла 7,5 млн рублей.

Выручка компании также снизится на 5,3%, до 40 млрд рублей. При этом EBITDA прогнозируется на уровне 649 млн рублей, что немного выше показателя 2024 года в 613 млн рублей. Рентабельность по EBITDA составит 1,6%.

В производственных планах НЕФАЗа значится выпуск 1,117 тыс. пассажирских автобусов и 460 электробусов в 2025 году. Это меньше, чем в текущем году, когда планировалось произвести 1,399 тыс. автобусов и 688 электробусов. Также запланировано изготовление 350 прицепов и 220 полуприцепов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На среднесрочную перспективу завод намерен увеличить производственные мощности по выпуску автобусов и электробусов до 3 тыс. единиц в год. В планах модернизация окрасочного производства и приобретение нового оборудования для повышения производительности.

Напомним, что в Казани вышли на маршруты №33, 35, 35а, 53 и 63 новые автобусы НЕФАЗ в количестве 30 единиц. Они пришли на смену старым автобусам, которые эксплуатировались более 12 лет.



Анастасия Фартыгина