Зоопарк, концерт и постоянная забота: АО «Казэнерго» поздравляет детей сотрудников с 1 июня

Фото: предоставлено АО «Казэнерго»

АО «Казэнерго» в преддверии Дня защиты детей развернуло большую подготовку к празднику. На предприятии традиционно укрепляется корпоративный дух, предоставляются серьезные социальные гарантии и активности в поддержку сотрудников. Каждый год День защиты детей становится очередным ярким звеном в этой цепочке заботы.

Так, на уходящей неделе 65 детей сотрудников предприятия были приглашены на увлекательную прогулку по новой территории казанского зоопарка «Река Замбези». Детвора с удовольствием наблюдала за хитрыми и шустрыми сурикатами, познакомилась со слоном Филимоном, восхищалась тропическими птицами, веселилась вместе с лемурами и сравнивала повадки больших кошек зоопарка — львов, гепардов, сервала — со своими домашними мурками и барсиками. Совместный поход в зоопарк порадовал и детей, и взрослых.

А сегодня в ДК Ленина прошло веселое мероприятие — летняя детская шоу-программа, в которой представлены творческие номера от профессиональных коллективов города, интерактивные развлечения от зажигательного ведущего и другие сюрпризы. На него были приглашены дети сотрудников АО «Казэнерго» — этот праздник для них организовала администрация предприятия совместно с профсоюзным движением. Праздник понравился детворе, а еще на него были приглашены порядка 30 казанских ребят с ОВЗ вместе со своими родителями. Билеты на праздник для них тоже обеспечило АО «Казэнерго» — так компания поддерживает семьи, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации.

предоставлено АО «Казэнерго»

Генеральный директор АО «Казэнерго» Фанис Нурмухаметов комментирует:

— В нашей компании принято поддерживать семейственность, а дети — это наше будущее. Поэтому и День защиты детей никогда не проходит просто так. Мы стараемся порадовать детей наших сотрудников, причем очень важно, чтобы праздники, на которые мы их приглашаем, были семейными, вместе с родителями. Летние активности могут быть разнообразными — на этот год мы выбрали формат знакомства с живой природой в зоопарке, а к нему добавили культурное развлечение в ДК Ленина. Кроме того, мы поддерживаем благотворительные начинания, поэтому пригласили на концерт не только наших ребятишек, но и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации по здоровью. «Казэнерго», которое согревает казанцев по долгу своей службы, подарило им еще и метафорическое тепло своих сердец. Компания поздравляет всех детей с началом лета и желает им провести его весело, разнообразно и насыщенно!

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Людмила Губаева