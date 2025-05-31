В Казани ликвидируют пожар на мусорном полигоне в Самосырово
В поселке Самосырово Казани загорелся мусорный полигон, охватив площадь около 150 квадратных метров.
Для тушения привлечены четыре пожарные машины и спецтехника: два трактора, погрузчик, четыре самосвала и две водовозки.
Спасатели создают противопожарный разрыв и засыпают горящие участки грунтом. Информация о происшествии передана в Роспотребнадзор и Минэкологии Татарстана. Сильное тление наблюдается внутри кучи мусора.
Очевидцы также сообщают, что пожар тушат уже около двух часов.
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