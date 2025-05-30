ЦБ объяснил разницу между цифровым рублем и стейблкоинами

Банк России разъяснил для РИА «Новости» разницу между цифровым рублем и стейблкоинами.

— Сейчас обрисуем принципиальную разницу. Цифровой рубль — это деньги, официальное платежное средство, цифровая форма российской национальной валюты, которая выпускается Банком России. Стейблкоин — выпускаемый любым лицом криптоактив, который в криптоиндустрии используется для расчетов вместе с криптовалютами, но не является деньгами, это денежный суррогат, — говорится в сообщении.

Регулятор также пояснил: «Стейблкоины привязаны к денежной единице (в большинстве случаев к доллару США), однако они также могут быть привязаны к иным активам (золото, иные биржевые товары, криптовалюты, другие активы) или их корзине».

В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты. До этого ожидалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года.

Министр финансов России Антон Силуанов предположил, что возможность расплачиваться цифровыми рублями у каждого россиянина будет уже в ближайшем будущем — возможно, в конце текущего года или в следующем.

Напомним, что Государственная дума приняла в первом чтении проект закона, предусматривающий поэтапное введение в оборот цифрового рубля.

Матвей Гавриков