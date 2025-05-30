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В России создадут единую цифровую платформу для граждан, бизнеса и государства

18:50, 30.05.2025
В России создадут единую цифровую платформу для граждан, бизнеса и государства
Фото: Дарья Пинегина

Правительство России утвердило поправки в законодательство о создании единой цифровой платформы, призванной объединить взаимодействие пользователей, бизнеса и государственных структур.

Новая система должна обеспечить:

  • Подписание документов через «Госключ»;
  • Использование платформы как цифрового идентификатора личности;
  • Возможность замены физических документов (паспорт, права, студенческий билет) на электронные версии;
  • Защищенное взаимодействие между образовательными учреждениями, учениками и родителями;
  • Расширенную систему верификации пользователей для противодействия мошенничеству.

Платформа объединит существующие цифровые сервисы, включая:

  • Поисковые системы;
  • Социальные сети;
  • Финансовые технологии;
  • Маркетплейсы;
  • Портал госуслуг.

По мнению экспертов, это решение направлено на оптимизацию взаимодействия граждан с государственными органами и коммерческими организациями. Система должна стать универсальным инструментом для решения различных задач в цифровом пространстве.

Особое внимание разработчики уделяют вопросам информационной безопасности и защиты персональных данных пользователей. Точные сроки запуска платформы пока не раскрываются.

Матвей Гавриков

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