В России создадут единую цифровую платформу для граждан, бизнеса и государства
Правительство России утвердило поправки в законодательство о создании единой цифровой платформы, призванной объединить взаимодействие пользователей, бизнеса и государственных структур.
Новая система должна обеспечить:
- Подписание документов через «Госключ»;
- Использование платформы как цифрового идентификатора личности;
- Возможность замены физических документов (паспорт, права, студенческий билет) на электронные версии;
- Защищенное взаимодействие между образовательными учреждениями, учениками и родителями;
- Расширенную систему верификации пользователей для противодействия мошенничеству.
Платформа объединит существующие цифровые сервисы, включая:
- Поисковые системы;
- Социальные сети;
- Финансовые технологии;
- Маркетплейсы;
- Портал госуслуг.
По мнению экспертов, это решение направлено на оптимизацию взаимодействия граждан с государственными органами и коммерческими организациями. Система должна стать универсальным инструментом для решения различных задач в цифровом пространстве.
Особое внимание разработчики уделяют вопросам информационной безопасности и защиты персональных данных пользователей. Точные сроки запуска платформы пока не раскрываются.
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