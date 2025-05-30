В России создадут единую цифровую платформу для граждан, бизнеса и государства

Фото: Дарья Пинегина

Правительство России утвердило поправки в законодательство о создании единой цифровой платформы, призванной объединить взаимодействие пользователей, бизнеса и государственных структур.

Новая система должна обеспечить:

Подписание документов через «Госключ»;

Использование платформы как цифрового идентификатора личности;

Возможность замены физических документов (паспорт, права, студенческий билет) на электронные версии;

Защищенное взаимодействие между образовательными учреждениями, учениками и родителями;

Расширенную систему верификации пользователей для противодействия мошенничеству.

Платформа объединит существующие цифровые сервисы, включая:

Поисковые системы;

Социальные сети;

Финансовые технологии;

Маркетплейсы;

Портал госуслуг.

По мнению экспертов, это решение направлено на оптимизацию взаимодействия граждан с государственными органами и коммерческими организациями. Система должна стать универсальным инструментом для решения различных задач в цифровом пространстве.

Особое внимание разработчики уделяют вопросам информационной безопасности и защиты персональных данных пользователей. Точные сроки запуска платформы пока не раскрываются.

Матвей Гавриков