Франция вводит запрет на курение в общественных местах, где могут находиться дети

Министр здравоохранения и семьи Франции Катрин Вотрен объявила о введении запрета на курение во всех открытых местах, где могут находиться дети. Новые правила вступят в силу с 1 июля. Об этом сообщает РБК.

Ограничения распространяются на следующие территории:

пляжи;

парки;

прилегающие к школам зоны;

автобусные остановки;

спортивные площадки.

Исключение составят только открытые террасы баров и кафе.

— Табак должен исчезнуть там, где есть дети, — подчеркнула министр, пояснив, что свобода курения заканчивается там, где начинается право детей дышать чистым воздухом.

За нарушение запрета предусмотрен штраф в размере €135. Мера получила широкую общественную поддержку: согласно опросу La Ligue Contre le Cancer, почти 80% французов выступают за запрет курения в общественных местах. При этом официальная статистика показывает, что 23,1% населения страны курят ежедневно.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за последние 20 лет распространенность курения в мире уменьшилась на одну треть.

Матвей Гавриков