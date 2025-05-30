Франция вводит запрет на курение в общественных местах, где могут находиться дети
Министр здравоохранения и семьи Франции Катрин Вотрен объявила о введении запрета на курение во всех открытых местах, где могут находиться дети. Новые правила вступят в силу с 1 июля. Об этом сообщает РБК.
Ограничения распространяются на следующие территории:
- пляжи;
- парки;
- прилегающие к школам зоны;
- автобусные остановки;
- спортивные площадки.
Исключение составят только открытые террасы баров и кафе.
— Табак должен исчезнуть там, где есть дети, — подчеркнула министр, пояснив, что свобода курения заканчивается там, где начинается право детей дышать чистым воздухом.
За нарушение запрета предусмотрен штраф в размере €135. Мера получила широкую общественную поддержку: согласно опросу La Ligue Contre le Cancer, почти 80% французов выступают за запрет курения в общественных местах. При этом официальная статистика показывает, что 23,1% населения страны курят ежедневно.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за последние 20 лет распространенность курения в мире уменьшилась на одну треть.
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