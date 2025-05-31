Только 14% родителей готовы поддержать выбор профессии своих детей

Фото: Динар Фатыхов

По результатам нового опроса, проведенного исследовательским центром портала Superjob.ru, лишь 14% родителей готовы принять любое решение своих детей в выборе профессии.

В исследовании выяснилось, что многие родители имеют четкие предпочтения и опасения относительно будущего своих детей.

Среди самых нежелательных профессий для детей по-прежнему лидирует работа дворника — 8% родителей категорически против выбора этой специальности. Еще 5% не хотят, чтобы их дети становились уборщиками или продавцами.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, 5% родителей не одобряют военные специальности, а 4% отвергают профессии разнорабочего, медика, чиновника, полицейского или артиста. Беспокойство вызывает и перспектива стать блогером или учителем — такие профессии не одобряют по 3% опрошенных.

Интересно, что за последние пять лет количество родителей, готовых поддержать выбор своих детей, увеличилось с 8% до 14%. Отцы чаще выражают опасения по поводу карьеры чиновников, тогда как матери больше беспокоятся о том, что их дети могут стать уборщиками, продавцами или блогерами.

Напомним, что в Казани, где обслуживают 6 тыс. многоэтажек и более 22 млн квадратных метров придомовой территории, наблюдается нехватка дворников. В настоящий момент не хватает 735 сотрудников.

