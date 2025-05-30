Ушедший с рынка «Рокетбанк» возобновит работу на базе «Совкомбанка» в июле 2025 года

Фото: Максим Платонов

После долгой паузы, длившейся почти 4,5 года, «Рокетбанк» готовится к перезапуску. Сервис вернется в июле 2025 года, используя лицензию «Совкомбанка», но при этом продолжит развиваться как самостоятельный бренд с независимой командой. Об этом сообщили представители «Рокетбанка», пишет РБК.

Возрождение «Рокетбанка» возглавят Антон Захаров и Роберт Сабирянов, сооснователи банка «Бланк» и бывшие топ-менеджеры «Модульбанка».



Слухи о возможном возвращении «Рокетбанка» начали распространяться после неожиданной публикации в телеграм-канале сервиса 29 мая. Пост «О как» с отсылкой к мему вызвал реакцию подписчиков.

На первом этапе «Рокетбанк» сосредоточится на обслуживании физлиц, предлагая дебетовые и кредитные карты, вклады, накопительные счета и кредиты наличными.

В июне планируется запуск программы тестирования приложения с участием бывших клиентов. Полноценный запуск в июле охватит пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга.

Рената Валеева