Столичная прокуратура утвердила обвинение журналистке Курбангалеевой*

Прокуратура Москвы сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении бывшей телеведущей программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Фариды Курбангалеевой*, а также Алексея Барановского**, обвиняемых в публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России.

Курбангалеева* обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет группой лиц) и пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).

Барановский** обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ.

Рената Валеева