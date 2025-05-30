Столичная прокуратура утвердила обвинение журналистке Курбангалеевой*
Прокуратура Москвы сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении бывшей телеведущей программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Фариды Курбангалеевой*, а также Алексея Барановского**, обвиняемых в публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России.
Курбангалеева* обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет группой лиц) и пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).
Барановский** обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ.
Справка
*включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признана Минюстом России иностранным агентом.
*признан Минюстом России иностранным агентом.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.